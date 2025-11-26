２０１５年までカープのエースとして活躍し、メジャーリーグに移籍した前田健太投手が東北楽天ゴールデンイーグルスと契約に合意したと楽天球団が発表しました。 前田健太投手は２００６年にＰＬ学園からドラフト１位でカープに入団。 ２度の最多勝と沢村賞を獲得するなどカープのエースとして一時代を築きました。 ２０１６年にはポスティングシステムを利用してメジャ