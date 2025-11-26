鹿児島を舞台にした映画「天文館探偵物語」の公開が始まり、26日は、出演者らが舞台挨拶に立ちました。 「天文館探偵物語」は、鹿児島市の天文館を舞台に人情味ある探偵たちが奔走する姿を描く物語で、およそ1か月半わたりすべて鹿児島で撮影されました。 鹿児島では全国に先駆けて先週から公開が始まりました。 （映画を見た人） 「地元満載で良かった、感動した」 「いつも通っている山形屋の前とかがいっぱい出てきて楽