１１月２７日（木）の近畿地方は、朝は晴れて冷える。一方、夜は広い範囲で雨が降るので、帰りの遅い方ほど傘を忘れずお持ちください。一時的な西高東低の気圧配置は解消し、午前中は移動性の高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。午後は日本海の低気圧からのびる寒冷前線が通過する影響で天気が下り坂で、夜は広く雨が降る見込みです。雷を伴って雨の強まる所もあるでしょう。朝は晴れていても、帰りが夜になる方は