熊本県玉東町役場の男性職員が、警察から違法な捜査を受けたとして、県に損害賠償を求める裁判を起こしたことが、関係者への取材で分かりました。 【写真を見る】「違法な捜査を受けた」熊本県玉東町の職員が警察を訴える13回警察署を訪れ計60時間の任意聴取 町の関係者によりますと、町が発注したJR木葉駅前の賃貸マンション建設と庁舎の建て替え工事をめぐり、熊本県警捜査二課は、当時、事業を担当していた男性職員に官製談