法制審議会部会終了後、取材に応じる袴田ひで子さん＝26日午後、東京都千代田区再審制度の見直しを検討する法制審議会（法相の諮問機関）部会の第11回会合が26日、法務省で開かれた。同省によると、再審請求があった場合に刑の執行を停止すべきかどうかなどを議論。規定を設けるべきだとする日弁連側に対し、検察官や学者が反対し意見が割れた。日弁連推薦の参加者は「死刑事件は執行すれば取り返しがつかない」として、確定死