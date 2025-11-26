候補者の得票が同数となり、くじ引きで新人が初当選した茨城県神栖市長選を巡り、落選した現職石田進氏の陣営の異議申し立てを受け、市選挙管理委員会は26日、全ての票を再点検した。石田氏と新人の元市議会議長木内敏之氏の得票数は、いずれも1万6724票と確認し、結果は変わらなかった。両陣営の関係者や一般市民ら約300人が見守る中、市職員23人が全票を調べ直した。無効票は219票だった。石田氏の陣営側が、開票作業で有