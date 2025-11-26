「浦和記念・Ｊｐｎ２」（２６日、浦和）２番人気のホウオウルーレットが鮮やかに重賞２連勝を決めた。１番人気のロードクロンヌが２着。３着に７番人気のデルマソトガケが入り、ＪＲＡ勢が上位を独占した。２５日に急死した国内外Ｇ１・７勝馬ジェンティルドンナの弟スレイマン（４番人気）は発走直前のゲート突進も響き、離されたしんがり負けとなった。大一番で数々のイン強襲を決めてきた岩田康の真骨頂。ホウオウルーレ