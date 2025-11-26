ブラジルでカメラが捉えたのは、プレゼントやリボンの飾りがついた大きなクリスマスツリー。組み立てるためにクレーンで運んでいたその時でした、クレーンが倒れ、ツリーがぺしゃんこに。作業員たちが慌てて駆け寄り、辺りは騒然とします。さらに別のカメラには、サンタクロースの格好をした作業員が、クレーンが倒れるギリギリのところで飛び降り、間一髪、脱出する様子が映っていました。この事故で1人が死亡、1人が大けがをした