女優の北川景子が２６日放送の「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演し、娘から言われた驚きの一言を明かした。北川は現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に雨清水タエ役で出演中。オファーされた当初、大阪制作のため、参加が難しいと悩んでいたという。夫のＤＡＩＧＯに相談したところ「え、朝ドラ俳優とか、俺、なってみたいんだけど」「断るなんてもったいない」と背中を押さ