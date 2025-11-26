「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポピタンＤ」が２６日に都内のホテルで開催され、阪神・佐藤輝明内野手（２６）が自身初の最優秀選手賞（ＭＶＰ）を受賞。壇上では首脳陣、球団スタッフやチームメート、ファンに感謝を並べた後、「去年亡くなった祖父にも感謝を伝えたいです」と切り出した虎の主砲。幼いころに宮城の祖父宅で白球を追いかけた日々こそ?野球の原点?だといい、「今日の姿を見せ