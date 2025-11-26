西武は２６日、野村大樹内野手と捕手として育成選手契約を結んだと発表した。背番号は６７から１２０に変更される。野村はこの日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉を行い、３２０万円減の１２００万円でサイン。今季は開幕こそ１軍スタートだったものの、１３試合で打率１割７分１厘、２打点。腰痛の影響もあり、７月３０日に兵庫県内の病院で内視鏡下腰椎横突起形成術を受けたこともあって育成契約を結ぶことに。打力