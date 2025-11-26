25日午後6時ごろ、熊本県を震源とする地震があり、大分県内では竹田市で震度5弱を観測しました。大規模な火災による避難生活が続く大分市佐賀関も一時騒然となりました。 ◆TOS山路謙成記者「いま、緊急地震速報が出ました。大分市佐賀関では緊急地震速報が出ました」 大規模な火災が起きた大分市佐賀関です。昨夜の地震では震度2を観測。突然の緊急地震速報に火災の被災者たちも戸惑っていました。 ◆避難者「（緊急地震速報が