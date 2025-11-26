4月に小中学生を対象に行われた全国学力調査について、県教育委員会は「子どもに考える時間を与えると学びの質が高まる」とする分析結果を発表しました。 国が行う全国学力調査はことし4月、小学6年生と中学3年生を対象に行われ、県内ではおよそ2万6000人が参加しました。 鹿児島の正答率は、小学生は国語と理科で全国平均を上回りましたが、中学生はすべての科目で全国平均を下回りました。 県教委は、今回の結果と子どもたち