歌手で俳優の酒井法子さん（54）が2025年11月24日、自身のインスタグラムを更新。タレントの向井亜紀さん（61）とのツーショットを披露した。「私は幸せものです」酒井さんは、ラジオ番組に出演したことを報告し、ゲストとして出演した向井さんとのツーショットを投稿。「向井亜紀さんってなんて素敵で強くてすごい女性なんだろう。。」といい、「沢山の経験を包み隠さず明るくお話ししてくださいました」とつづっていた。また、「