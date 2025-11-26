中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月26日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は26日の記者会見で、日本で中国人を狙った犯罪が多発しているとして、日本に在日中国公民・機関の安全確保を促した。毛氏は次のように述べた。われわれは日本の警察が先週、中国人を襲撃したとして5人を逮捕したことに留意している。日本のネット上には中国に対する極端な発言、脅迫的発言が多く存在し、在日中国大使館・