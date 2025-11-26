インフルエンザ患者の定点当たりの報告数が43人あまりと基準を超え今シーズン初めてインフルエンザ流行発生警報が発令されました。去年よりも4週早い発令です。インフルエンザ患者の定点当たりの報告数が30人以上になるとインフルエンザ流行発生警報が発令されます。23日までの1週間で県全体で43.71人の報告があり、今シーズン初めてとなるインフルエンザ流行発生警報が県下全域に発令されました。去年よりも4週早い発