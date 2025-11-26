ドル円１５６．４０近辺、ユーロドル１．１５７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが優勢。複数の政府関係者が「政府は、２０２５年度の補正予算案で、１１兆円以上を国債で賄う方針である」としたことで、財政継続性に対する不透明感から円が売られている。ドル円は東京午前に日銀追加利上げ観測報道を受けて155.65付近まで下落したが、その後は買い戻しの流れとなっているロンドン時間には上記の報道の影響