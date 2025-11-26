「第46回浦和記念」（Jpn2）は26日、浦和競馬場で行われた。2番人気のホウオウルーレット（牡6＝美浦・栗田、父ロージズインメイ）が直線で最内から抜け出して快勝。前走シリウスSに続く2度目の重賞Vを飾った。鞍上の岩田康誠（51）は直線、ホウオウルーレットを逃げるクラウンプライドと内ラチにできた1頭分のスペースへ導いた。伝家の宝刀“イン突き”。残り100メートルで先頭に立つと、外から迫る1番人気ロードクロンヌを抑