【広州＝遠藤信葉】香港・九竜半島北部の大埔区の高層マンションで２６日午後、火災が発生した。香港紙・明報など複数の地元メディアによると、少なくとも１３人が死亡、１５人が負傷した。香港当局は、犠牲者の１人は消火活動に当たっていた消防士だとしている。地元メディアの報道によると、マンションを覆っている竹製の足場から火が出たと消防に通報があった。現場は８棟のマンションが林立しており、少なくとも７棟に燃え