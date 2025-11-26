LINEヤフーが運営するスマートフォン調査サービス「LINEリサーチ」は、全国の15〜25歳の学生を対象に「推し活」に関する調査を実施した。調査の結果、女子高校生・女子大学生の約8割が「いま推しがいる」と回答するなど、女子を中心に推し文化が広がっていることが明らかとなった。○推しのジャンル女子はアイドル、男子はVTuberや音楽アーティストが上位推しがいる、または過去に推しがいた人に推しのジャンルを尋ねたところ、