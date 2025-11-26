ママ友と仲良くなったはいいものの、なにかしらの違和感を抱くと、関わりたくなくなりますよね。特になんでも真似をしてくる人には要注意。恐怖心を感じて、日常生活にも支障をきたすようになってしまいます。今回は、なんでも真似をするママ友に恐怖心を感じた話をご紹介いたします。整形して顔を似せてきた「子どもが幼稚園に入って、同じクラスのママ友と仲良くなりました。子ども同士も仲良しで、よく公園で一緒に遊ばせたり児