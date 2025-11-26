富士通は11月26日、海洋の状態をデジタル空間上に再現して変化を予測する海洋デジタルツインの研究開発の一環として、脱炭素化や海洋環境の保全への貢献が期待される、海藻・海草によるブルーカーボンの定量化や、海藻・海草が繁茂している場所（藻場）の回復・保全の支援を迅速かつ高精度に行える技術を開発したことを発表した。ブルーカーボンとは、沿岸・海洋生態系が光合成により二酸化炭素を取り込み、その後に海底や深海に蓄