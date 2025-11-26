11月26日、日本バスケットボール協会（JBA）は、FIBAレフェリーの海外派遣を予定していることを発表した。 FIBAアジアからの招へいにより、今月27日から12月1日に行われる『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1』に、JBA公認プロフェッショナルレフェリー兼JBA公認S級審判員の資格を持つ加藤誉樹氏と漆間大吾氏を派遣予定。両氏は日本以外のカードを担当する