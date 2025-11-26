岩国市は、世界文化遺産への登録を目指す国の名勝＝錦帯橋周辺の景観維持のため屋外広告の規制を強化する方針です。26日に開会した市議会定例会に市独自の条例案が提出されています。屋外広告の規制を設けるのは国の重要文化的景観区域に指定されている錦帯橋周辺の横山地区や、岩国、関戸地区の一部です。エリア内では建物屋上や電飾看板の設置を禁止するほか広告の総面積に制限を設けるとしています。岩国市は、国の名勝＝錦帯橋