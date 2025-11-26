今月１６日、山形県天童市のスーパーで日本酒１本を盗んだとして、きょう午後、無職の女が逮捕されました。 【写真を見る】万引きしたのは日本酒1本...無職の女(54)を逮捕（山形・天童署） 女は容疑を認めています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、天童市高擶南に住むの５４歳の無職の女です。 警察によりますと、女は今月１６日の午後１時１０分ごろ、天童市老野森三丁目のスーパーで、日本酒１本（販