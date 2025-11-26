大塚達宣の足技に海外メディア注目とっさに飛び出した妙技が話題を集めている。バレーボール男子日本代表の大塚達宣（パワーバレー・ミラノ）がイタリア・セリエAのリーグ戦で見せた妙技に海外メディアが注目。公式Xで動画公開すると、ファンから「華麗な足技」「なんでもできるんだね」といった声が上がっている。2セット先取して迎えたパドヴァ戦の第3セット。24-22とミラノがマッチポイントを迎えた場面だった。激しいラリ