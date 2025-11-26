知人女性が住むアパートのベランダに侵入したとして、きのう、自動車販売業の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】夜に知人女性のアパートのベランダに侵入...自動車販売業の男(45)を現行犯逮捕（山形署） 男は容疑を認めています。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、山形県白鷹町荒砥甲の自動車販売業の男（４５）です。 警察によりますと男は、きのうの午後７時５５分ごろ、山形市内にある４０代の知人