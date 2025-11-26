北海道ニセコ出身の20歳、インディーポップの新星として注目を集めるREJAY（リジェ）の1stアルバム『Grown tag』が、12月17日にリリースされる。10代ならではの感情の揺らぎや孤独、抗い、そして静かに宿る強さまでをリアルに描き出された作品だ。『Grown tag』は、プロデューサーJeremy Quartus（Nulbarich）と約2年かけて制作してきた楽曲をひとつにまとめたアルバムで、2024年からリリースを重ねてきた既存6曲に新曲3曲とイント