「ホロライブ」所属のVTuber、歌手の星街すいせいさんが、26日までにエックスを更新。DAMのカラオケランキングに自身の曲がランクインしたことを受け、ファンに感謝を伝えた。【写真】星街すいせいさんがDAMのランキングで圧倒的な強さを見せるDAMの公式エックスは、25日に「DAM年間カラオケランキング2025 今年発売VTuber楽曲」と題したランキングを発表。1位「もうどうなってもいいや」、2位「Caramel Pain」、3位「綺麗事」