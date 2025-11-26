ネコから作業を邪魔されるネコのハラスメント、「ネコハラ」を受けられるコワーキングスペースが指宿市にあります。ここで暮らす約60匹のネコたちは、みな元野良ネコや捨てネコです。「かわいそうなネコをなくしたい」保護活動を続ける女性が描く、人とネコが共生する未来のかたちとは。指宿市でマンゴー農家として働きながら、保護ネコ活動を続けてきた鍵山めぐみさん。きっかけは、農園に住みついていた