独自の視点で取材し、旬な情報をお届けするミヤワキのシテン。きょうはインフルエンザについてです。現状を取材しました。■宮脇靖知キャスター リポート「秋が深まり、気温もどんどん下がって流行が広がっているインフルエンザ。きょうはこの現場で話を聞きます」広島市のこちらの医療機関では、１１月に入りインフルエンザの患者数が急激に増えたといいます。■宮脇靖知キャスター「このインフルエンザの