長崎の被爆者たちが被爆証言などを行う「アメリカツアー」を前に、長崎市の鈴木市長を表敬訪問しました。 ツアーでは、長崎から寄贈した「長崎の鐘」を現地の市民とともに鳴らす予定です。 鈴木市長を表敬訪問したのは、県被爆者手帳友の会の朝長 万左男会長ら 6人です。 朝長さんらは27日から、アメリカ・ロサンゼルスやハワイのホノルルなどを訪問。 現地の市民との交流を通じ、被爆の実相を伝えて世