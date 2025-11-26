「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神・藤川球児監督（４５）が、来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を前に、阪神選手の多数選出を歓迎した。シーズン開幕を目前に控えた時期で、連覇を狙うチームには調整の難しさもあるが「自分が出ていて、選手に出るなとは思わないし、言えない」とＧＯサインを出した