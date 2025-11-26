沖縄市で撮影されたのは、前を走るトラックの荷台辺りから回転しながら落ちてくる何か。運転席側に向かって飛んできます。目撃者は「たぶん5、60cmぐらいの鉄板」と話します。前方には板、左側には軽トラック。逃げ場のない状況でドライバーはとっさにハンドルを左へ。板は運転席の右側をかすめ、衝突は免れました。目撃者は当時の状況を「紙一重だった。車体の右側をカランカランと落ちていった」と話しました。“紙一重”の瞬間