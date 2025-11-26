イングランド女子のリーグカップで発生イングランドの女子サッカーで、乱闘の末に相手選手の首を掴んで投げ倒した選手が退場処分となり、スタジアムが騒然となった現地時間11月23日に行われたイングランド女子サッカーのリーグカップ、レスター・シティ対クリスタル・パレスの試合で起こった。後半13分、タッチライン際で競り合いになった両チームの選手がヒートアップ。すると、クリスタル・パレスのベテランMFルーシャ・リ