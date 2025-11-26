ニトリは、加湿したい場所にミストをしっかり届ける角度調節機能付きの「角度変えられるデスク加湿器」を2025年11月中旬に発売しました。実売価格は2990円（税込）。 「角度変えられるデスク加湿器」 記事のポイント 職場のデスクや自宅のベッドサイドなど、パーソナルに使えるコンパクトな加湿器。角度を変えて必要な場所だけ加湿することができます。充電式なので持ち運んで使用可能。明るさを調整できるLEDライトを搭