◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）パ・リーグベストナイン遊撃手部門を初受賞した楽天・宗山塁内野手が本塁打増に意欲を示した。来季から本拠地・楽天モバイルの外野フェンスが最大６メートル前に出ることがこの日発表されたが「野球がすごく面白くなるんじゃないかなと思う」と見通しを語り、来季に向けては「２ケタ（本塁打）は打ちたい。球