◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）日本ハムの伊藤大海投手が、沢村賞、最多勝、最多奪三振で表彰された。沢村賞の金杯を手にし、「実家がちょっとあふれかえってきたので（笑い）。置くとこないですね。どうせなら（北海道）鹿部町に置きたい」と、北海道の南に位置する地元に展示するプランを明かした。球団のレジェンドで沢村賞を獲得経験の