デコポンの初売りに向けて、熊本県天草市で不知火の収穫が始まりました。 【写真を見る】デコポン初売りに向け「不知火」の収穫始まる初売りは12月1日熊本県天草市 佐藤公人さんのビニールハウスでは、2月上旬から育てた不知火が直径9cmほどに育ちました。 JA本渡五和管内では、14戸が不知火をビニールハウスで栽培していて、2月～6月は、気温や生育状態に応じてハウス内に暖房をつけ、温度管理をしなが