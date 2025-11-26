広島や米大リーグのドジャースなどプレーした前田健太投手が２６日、自身のインスタグラムを更新。楽天と契約合意に達したことを報告した。インスタグラムには少年時代の写真とともに「この度、イーグルスと契約させていただきました。チームのために自分の全てを捧げるつもりです。チームのために腕を振りたいと思っております」などと記した。また「自分が日本球界復帰を明言してからもカープファンの方々、後輩のチームメイ