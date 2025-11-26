１９６８〜７５年にロッテ、阪神で通算２０５本塁打を放ったジョージ・アルトマン氏が９２歳で亡くなったと２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢ公式サイトが報じた。メジャーでもカブスなどで通算１０１本塁打を放っていた。現役時代、身長１９７センチのアルトマン氏は、１９５９年にカブスで外野手としてメジャーデビュー。１年目から１３５試合に出場すると、３年目の６１年には自己最多の２７本塁打。翌６２年には打率３割１