俳優の芳根京子、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が26日、都内で行われた映画『君の顔では泣けない』公開後御礼舞台あいさつに登壇した。2人の芝居への感想が多い中、改めて互いの演技を称賛した。【集合ショット】素敵…！誇らしげな顔を浮かべる芳根京子＆高橋海人ら作家・君嶋彼方氏のデビュー作を実写化。高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった陸（芳根）、まなみ（高橋）