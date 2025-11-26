子どもは成長すると、家庭以外の新しい環境が増えていきます。それは楽しいことばかりではなく、時には酷く心配することも多くあるでしょう。今回は筆者の知人A子さんの体験談をご紹介します。 大人しい娘の悩みは…… A子さんには小学生の娘がいますが、とても大人しい子でした。少ないながらに友達はいるものの、そんな娘にも一つ悩み事があったのです。 それは、クラスの派手な女子B美にいじられることでした。イジメと言