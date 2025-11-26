メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県羽島市の介護施設で、入所者に暴行を加えたとして施設長が逮捕された事件で、市は改めて立ち入り調査を行う方針です。 羽島市の介護施設「グループホーム幸の里」の施設長で、介護士の大塚律代容疑者(72)は、暴行の疑いで逮捕され26日に送検されました。 警察によりますと大塚容疑者は9月12日、施設内で72歳の女性入所者に対し、平手で顔や足を殴ったり、髪を引っ張った