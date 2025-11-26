メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の河村前市長が中断した弥富相生山線の工事。広沢市長が工事再開に舵を切ったことに対し、地元住民らが撤回を求めました。 天白区の弥富相生山線は、周辺の渋滞緩和を目的に建設が進められてきましたが、自然保護などを理由に、河村前市長の判断で2010年に8割ほどの工事が進んだ状態で中断されました。 その後は緊急車両や歩行者などに限り通行できる道路が検討されていましたが…