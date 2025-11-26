女子プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が26日、自身のインスタグラムを更新し、お気に入りの私服姿を公開した。「まりんのふく」とハッシュタグを付け、「早く着たくてたまらなかった秋服とセールで2千円台で買えたお気に入りデニムだい！」と投稿。ダークブラウンのブルゾンにボーダーのトップスを合わせ、ジーンズ姿で並木道でポーズを決めるショットを披露し、「イチョウ並木が色付く前の頃」と説明した。