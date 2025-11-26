20日の地方競馬調教師試験で合格し、現役引退となる宮下瞳（48＝愛知）の引退セレモニーが26日、名古屋競馬場で行われた。この日はラストランだった6Rまで騎乗して2、5Rの2着が最高だった宮下は「無事に騎乗を終えることができて、ホッとしています」と切り出しつつ「ホッとした気持ちと寂しい気持ちになりました」と複雑な胸の内を明かした。7着に終わった6Rのゴール通過後はコースを1周してファンにあいさつ。「1着になっ