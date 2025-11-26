リニアの設備検査ロボット「ミネルヴァ」（JR東海提供）JR東海は26日、リニア中央新幹線の設備検査に使う新型ロボット「ミネルヴァ」を開発したと発表した。丸みを帯びた小型の四輪車にカメラ付きアームを備えたデザインで、カラーは新幹線の点検車両「ドクターイエロー」をイメージ。今後、山梨リニア実験線で検証して実用化を目指す。同社によると、スズキが開発中の多目的電動台車をベースとし、幅約60センチ、全長約100セ