退職願を議長に提出してから一夜明け、公務に臨む前橋市の小川晶市長＝26日午前、市役所前橋市議会は26日の議会運営委員会で、小川晶市長（42）の辞職に同意するかどうかを27日招集の定例会本会議に諮ると決めた。最大会派と第2会派は同意する方針。両会派で過半数を占め、27日の辞職が認められる見込み。複数の関係者が26日明らかにした。市職員とのラブホテル面会問題は発覚から約2カ月で、辞職により責任を取る形となる。辞