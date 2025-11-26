「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）元ＮＨＫでフリーアナウンサーの中川安奈が司会を務めた。白のドレス姿で登場。ＴＢＳの新タ悦男アナウンサーと並んで、シーズンを締めくくる表彰式を進行した。ＮＨＫ時代は「サンデースポーツ」のキャスターを担当。プロ野球の現場にも足を運んでいた。自身のインスタグラムでは投球ポーズの写真な